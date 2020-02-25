В Приморье мужчину убили в больнице в День защитника отечества

В районной больнице Приморья был убит мужчина в День защитника отечества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, двое мужчин распивали спиртное 23 февраля в помещении приемного покоя КГБУЗ «Пластунская районная больница». Между ними возникла ссора, и 40-летний подозреваемый ударил в шею ножом потерпевшего. 31-летний мужчина от полученного ранения скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как отмечает представитель СУ СК, ни погибший, ни подозреваемый не были пациентами или сотрудниками больницы.