Четвертый пассажир Diamond Princess скончался от коронавируса

В Японии от коронавируса скончался четвертый пассажир круизного Diamond Princess. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Известно, что погибшему было 80 лет, он скончался в больнице.

Отмечается, что всего на круизном лайнере были заражены коронавирусом 691 человек.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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