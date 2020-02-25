В Москве во вторник ожидается до +2°C

В Москве во вторник, 25 февраля, ожидается до +2°C. Об этом сообщают «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, в столице будет облачная с прояснениями погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0°C до +2°C, а в Подмосковье от -3°C до +2°C.

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Отнасительная влажность воздуха около 70%.

Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт ст.

С более подробным прогнозом погоды можно ознакомиться на странице погоды.