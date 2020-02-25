Гражданам США рекомендовали отложить поездки в Южную Корею из-за коронавируса

Гражданам США посоветовали отложить поездки в Южную Корею из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC).

«CDC рекомендует, чтобы путешественники избегали всяких не являющихся критически важными поездок в Южную Корею», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что такое сообщение соответствует третьему из четырех уровней предупреждений для поездок в различные страны, разработанных американскими властями.

По последним данным, в Южной Корее зафиксировано 893 случая заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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