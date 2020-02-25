Землетрясение магнитудой 5,5 у берегов индонезийской Суматры

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в акватории Индийского океана на западном побережье индонезийского острова Суматра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр подземного толчка располагался в 34 км к югу от города Паданг. Землетрясение было зафиксировано в 23:59 мск в понедельник, 24 февраля.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «очень сильное».

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