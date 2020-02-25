Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 77 658 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 77 658 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по здравоохранению.

По последним данным, всего зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заражения, из больниц выписаны всего 27 232 человека, а общее число умерших составляет 2663 человека.

За прошедшие сутки по всей стране выявили 508 новых случаев заражения, выздоровели 2589 человек, погиб 71 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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