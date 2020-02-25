Двоих рабочих придавило при обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске

Двоих рабочих придавило в результате обрушения лестничного марша с пятого по первый этаж в строящемся жилом комплексе в Ижевске. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 24 февраля около 15.00 по местному времени на Воткинском шоссе, 43, где строится 17-ти этажное жилое здание.

Поданным следствия, сотрудники МЧС обнаружили при разборе завалов двое рабочих. Один строитель погиб от полученных травм на месте происшествия. Второй пострадавший был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Следователи продолжат работать на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.