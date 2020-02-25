Названы профессии, представители которых болеют чаще всего
Названы профессии, представители которых болеют чаще других. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru, подготовленное по заказу Минздрава.
Согласно исследованию, чаще всего работники российских компаний болеют гриппом и ОРВИ. Эти заболевания выделили 77% опрошенных. При этом чаще всего простудой заражаются представители IT-сферы (90%), преподаватели (86%) и медики (77%).
Кроме того, россияне часто имеют сердечно сосудистые заболевания. Так, чаще всего такие проблемы возникают у сотрудников сферы здравоохранения – 29% и учителей – 26%.
Болезни, связанные с опорно-двигательной системой, чаще всего возникают у работников IT-сферы (30%), в госструктурах (24%) и среди медиков (23%).
Заболевания желудочно-кишечного тракта лидируют среди программистов и администраторов. Им подвержены 25% представителей профессий. Кроме того, проблемы с ЖКТ преобладают у медицинских работников – 21% и педагогов – 23%.