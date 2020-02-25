Мать и дочь решили уволиться из-за стриптиза в морге Петербурга

В Петербурге временно снят с должности заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко на время проверки, которую начали после корпоратива со стриптизом в городском морге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, также 24 февраля заявление об увольнении из Бюро судебно-медицинских экспертиз написали две женщины – мать и дочь, которые работали медсестрой и медицинским регистратором соответственно.

Отмечается, что в городском комитете здравоохранения подтвердили только временную отставку Василенко, добавив, что вопрос с женщинами не решен.

Ранее сообщалось, что сотрудники городского морга Петербурга устроили праздничную вечеринку со стриптизом перед Днем защитника отечества.

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