Четыре человека погибли под Пензой от отравления угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек, предварительно, от отравления угарным газом под Пензой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление СК РФ.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Фабричной улице в селе Чемодановка близ Пензы.

По данным следствия, в понедельник, 24 февраля, около 22.00 мск были обнаружены тела двух мужчин 1982 и 1983 годов рождения, а при дальнейшем обходе подъезда в квартире на пятом этаже обнаружены тела женщины 1961 года рождения и мужчины 1994 года рождения.

По предварительным данным погибшие отравились угарным газом, на их телах не обнаружено каких-либо повреждений.

Отмечается, что в настоящее время газ в доме отключен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».