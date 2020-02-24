Почти треть пострадавших при наезде машины в толпу в Германии - дети
Почти треть пострадавших в Германии при наезде машины в толпу являются детьми, передает Reuters со ссылкой на главу МВД федеральной земли Гессен Петера Бойта.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра в Фолькмарзене. В результате пострадали более 30 человек, треть из которых имеют серьезные травмы. Полиция считает, что водитель автомобиля намеренно направил его на людей, в связи с чем произошедшее назвали преднамеренным преступлением. Водитель был задержан.
Мотивы поступка водителя пока не установлены.
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