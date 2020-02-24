Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 2000

Число зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2069 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 300 человек. Уточняется, что случаи заражения за пределами КНР на сегодняшний день зафиксированы в 29 странах. Общее число смертей составляет 23, при этом за последние сутки скончались шесть человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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