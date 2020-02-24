Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 2000
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Число зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2069 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Так, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 300 человек. Уточняется, что случаи заражения за пределами КНР на сегодняшний день зафиксированы в 29 странах. Общее число смертей составляет 23, при этом за последние сутки скончались шесть человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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