Власти Маврикия запретили высадку пассажиров Alitalia из-за коронавируса

Власти Маврикия частично запретили высадку пассажиров самолета Alitalia из-за коронавируса. Об этом сообщает ANASA.

Как отмечается, покинуть борт самолета, прибывшего на остров из Италии, позволили только гражданам, проживающим в областях, где не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Уточняется, что в соответствии с распоряжением властей Маврикия, компания Alitalia готовится к возвращению около 40 человек на родину, хотя ни один из них не заявил о каких-либо симптомах недомогания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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