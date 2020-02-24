Водитель выстрелил в мужчину после дорожного конфликта в Москве

В результате дорожного конфликта в Зеленограде, вылившемся в стрельбу, один человек был ранен и госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка полиции Москвы.

Как стало известно, инцидент случился на Георгиевском проспекте 23 февраля.

«В ходе дорожного конфликта один из участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета», — сказали в полиции.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1993 года рождения. Его причастность к стрельбе проверяют.