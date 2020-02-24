В Москве студентка разбилась, выпав из окна общежития
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В Москве студентка Московского института физкультуры разбилась насмерть, выпав из окна девятого этажа общежития. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как отмечается, инцидент произошел на Лиственнической аллее.
Известно, что 20-летняя Алиса Кузьмина училась на 3 курсе факультета туризма.
По предварительным данным, накануне у нее состоялась ссора с молодым человеком. Предполагается, что в момент происшествия она была одна.
В настоящее время на месте инцидента работают следователи, устанавливаются причины трагедии.
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