В Москве студентка разбилась, выпав из окна общежития

В Москве студентка Московского института физкультуры разбилась насмерть, выпав из окна девятого этажа общежития. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, инцидент произошел на Лиственнической аллее.

Известно, что 20-летняя Алиса Кузьмина училась на 3 курсе факультета туризма.

По предварительным данным, накануне у нее состоялась ссора с молодым человеком. Предполагается, что в момент происшествия она была одна.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи, устанавливаются причины трагедии.

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