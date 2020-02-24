Площадь у российского посольства в Праге назовут в честь Немцова
Площадь «Под каштанами», которая находится возле здание посольства России в Чехии, решили переименовать в площадь имени Бориса Немцова, сообщает ТАСС о ссылкой на мэрию Праги.
Решение о переименовании принял горсовет, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы.
Впервые информация о переименовании площади появилась в начале февраля 2020 года. Об этой инициативе рассказал мэр Праги Зденек Гржиб.
Планируется, что официальное открытие площади имени Немцова пройдет 27 февраля, в пятую годовщину его убийства.
По словам пресс-секретаря чешского президента Иржи Овчачек, переименование площади — это политический шаг.
Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».
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