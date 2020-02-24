В Ираке заявили о первом случае заражения коронавирусом
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В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Как отмечается, COVID-19 обнаружили у студента из Ирана, где ранее от болезни погибли несколько десятков человек.
В субботу, 22 февраля Ирак запретил въезд на свою территорию всем, кроме иракских граждан, находящимся в иранской республике.
Ранее первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Афганистане и Кувейте.
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