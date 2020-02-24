Два туриста сорвались со скалы под Красноярском

Под Красноярском со скалы «Голубка» сорвались два туриста. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел 24 февраля. В результате случившегося погиб один человек. Второго туриста сняли со скалы прибывшие на место спасатели. Медики диагностировали повреждения, состояние туриста оценивается как очень тяжелое.

Тело погибшего планируется доставить в Красноярск.

В настоящее время других подробностей случившегося нет.

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