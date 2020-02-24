Врачи рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
Врачи рассказали о состоянии здоровья восьмерых россиян, эвакуированных ранее в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где был зафиксирован коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марата Гатауллина.
По словам медиков, у пациентов не было выявлено ухудшений, температуры у них нет.
Известно, что среди прибывших в Казань россиян один ребенок. Они были доставлены в республику самолетом МЧС.
В настоящее время все пациенты находятся под пристальным присмотром врачей.
Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.
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