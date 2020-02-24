Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Кувейте и Афганистане, передает РИА «Новости».

По данным министерства здравоохранения Кувейта, в стране заболели три человека. Все они ранее побывали в Иране.

Министра здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фируз также сообщил о первых в государстве случаях заражения COVID-19.

По его словам, заболевший человек был обнаружен в провинции Герат. В регионе объявлено чрезвычайное положение.

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