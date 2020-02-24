Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Кувейте и Афганистане
close
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Кувейте и Афганистане, передает РИА «Новости».
По данным министерства здравоохранения Кувейта, в стране заболели три человека. Все они ранее побывали в Иране.
Министра здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фируз также сообщил о первых в государстве случаях заражения COVID-19.
По его словам, заболевший человек был обнаружен в провинции Герат. В регионе объявлено чрезвычайное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Еще один человек стал жертвой коронавируса в Италии
— В Китае уверены в скорой победе над коронавирусом
— Ежедневная смертность от коронавируса в Китае выросла на 55%