Еще один человек стал жертвой коронавируса в Италии
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На севере Италии была зарегистрирована четвертая смерть от коронавируса. Об этом сообщает радио RAI.
Стоит отметить, что с пятницы, 21 февраля, в Италии было зарегистрировано свыше 150 случаев заражения вирусом. После этого власти пытались разными способами сдержать распространение болезни, однако люди продолжают заражаться и умирать.
По данным радиостанции, четвертому погибшему было 84 года. Предыдущие жертвы вируса в стране также были пожилым и минимум двое из них имели серьезные проблемы со здоровьем.
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