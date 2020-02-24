В РФ не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали, что новых случаев заражения коронавирусом на территории России за проведшие сутки не было.

По данным на 24 февраля, в Китае зарегистрировано 77 262 случая заболевания. За сутки прирост составил 416 случаев (или 0,5 %). При этом большинство случаев заболевания протекает в легкой форме и только около 15,4% — в тяжелой.

Также стало известно, что шесть китайских провинций понизили уровень ЧС из-за вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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