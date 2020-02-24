В Алтайском крае пропали два рыбака из Барнаула

В Алтайском крае пропали два рыбака, приехавшие в регион из Барнаула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

Как отмечается, мужчины намеревались порыбачить на реке Обь в Каменском районе.

Предполагается, что рыбаки могли провалиться под лед на снегоходе. Известно, что они направились к воде в ночь на 24 февраля и с тех пор не выходили на связь.

В настоящее время их поисками занимаются сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Каменского, а также спасатели из Барнаула.

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