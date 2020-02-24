В России 14 млн человек самостоятельно занимаются спортом

В Росстате выяснили, что в России порядка 14 млн человек самостоятельно занимаются спортом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные федеральной службы.

При этом число мужчин и женщин в данном списке равное — по 7 млн человек.

Отмечается, что больше всего россиян, которые предпочитают заниматься дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах, находятся в Москве (758,5 тыс.), Башкирии (572,9 тыс.), Московской области (502,7 тыс.), Свердловской области (477,2 тыс.) и Татарстане (473,8 тыс.).

Меньше всего занимаются физическими упражнениями в Ненецком автономном округе (1,69 тыс.), на Чукотке (4,9 тыс.), в Магаданской области (9,7 тыс.), Калмыкии (17 тыс.) и Еврейской автономной области (24,2 тыс.).

В исследовании, проводимом в 2019 году, приняли участие жители всех регионов страны, в возрасте от трех до 79 лет.

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