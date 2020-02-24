Ежедневная смертность от коронавируса в Китае выросла на 55%

Китайские органы здравоохранения сообщили о 409 новых случаях заражения коронавирусом еще и 150 погибших в Китае. Таким образом, общее число заразившихся достигло 77 150 человек, а общее число смертей – 2592, пишет South China Morning Post.

При этом из общего числа погибших все, за исключением одного случая, скончались в провинции Хубэй — эпицентре вспышки, на которую приходится 398 из 409 новых случаев.

Также официально данные на 23 февраля гласят, что 1846 человек были выписаны из больницы, то есть общее число выздоровевших составляет 24 734 человек.

Как отмечает газета, ежедневная смертность в Китае выросла на 55%, поскольку в Хубэй не снижается число заразившихся и погибающих от вируса. Однако вторая наиболее пострадавшая провинция Гуандун понизил сигнал уровень ЧС.

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