Минздрав Украины запретил передавать еду находящимся на карантине гражданам

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания вернувшимся из Китая гражданам, находящимся на карантине в санатории в Новых Санжарах. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

«У нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — заявил замминистра.

В настоящее время на территории санатория работает пищевой блок, еда для находящихся на карантине готовится на месте, отметил Ляшко. Он подчеркнул, что передавать в обсервацию разрешено лишь средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

20 февраля на Украину прибыли автобусы с эвакуированными из Китая. Местные жители устроили протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо

— Министр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников

— «Стыд на весь мир»: украинцы выгоняют приезжих из Уханя