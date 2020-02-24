Шесть китайских провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса

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Шесть провинций Китая понизили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (ЧС), объявленный в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявления местных властей.

Провинция Гуандун, являющейся второй в стране по масштабам распространения вируса, а также провинция Шаньси снизили уровень реагирования с наивысшего первого до второго. Кроме того, провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу перевели ЧС на третий уровень реагирования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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