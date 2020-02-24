Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
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Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Пилоты были вынуждены увести самолет на запасной аэродром, заявили в справочной.
По последним данным, воздушное судно успешно совершило посадку в Улан-Удэ в 09.45 по местному времени (04.45 мск).
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