Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.

Пилоты были вынуждены увести самолет на запасной аэродром, заявили в справочной.

По последним данным, воздушное судно успешно совершило посадку в Улан-Удэ в 09.45 по местному времени (04.45 мск).

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