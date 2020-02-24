Почти 30 демонстрантов пострадали при взрыве гранаты в Эфиопии

Минимум 29 человек пострадали при взрыве гранаты в городе Амбо в Эфиопии, сообщает Ezega News со ссылкой на местную полицию.

Демонстранты направлялись на митинг в поддержку премьер-министра страны Абия Ахмеда на лошадях, заявили в полиции. По данным правоохранительных органов, гранату в толпу демонстрантов бросили повстанцы из «Фронта освобождения Оромо».

Пострадавшие получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь. По данным полиции, задержаны шесть подозреваемых.

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