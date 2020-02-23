Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1769 человек

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769 человек в воскресенье, 23 февраля. Об этом этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, число подтвержденных случаев заражения за пределами Китая увеличилось на 367 человек. Отмечается, что случаи заражения были зафиксированы в 28 странах помимо КНР.

Всего за все время распространения коронавируса скончались 17 человек, при этом за сутки от вируса умерли шесть человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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