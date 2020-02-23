Задержанный замглавы таможенного поста Шереметьево получал взятки от гражданина КНР

Стали известны подробности задержания заместителя начальника поста Шереметьевской таможни по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным транспортного управления МВД по ЦФО, задержанный незаконно получал с июля 2018 года по сентябрь 2019 года денежные вознаграждения от гражданина Китая в сумме более 1 млн рублей. За взятки китаец беспрепятственно провозил через российскую границу товары народного потребления, без уплаты таможенных платежей.

Ранее сообщалось, что замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку.

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— Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку