Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Отмечается, что решение об аресте было вынесено в соответствии с ходатайством столичных следователей на основании 290 статьи УК России о получении взятки в особо крупном размере. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Срок, на который будет арестован замглавы, не уточняется. Ему также пока не предъявлены обвинения, на данный момент с ним проводятся следственные действия.

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