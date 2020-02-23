СК возбудил дело после отравления хлоркой детьми в Татарстане

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан возбудил уголовное дело после того, как дети отравились хлоркой в бассейне в Набережных Челнах. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным ведомства, вечером 22 февраля с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, из них восемь – несовершеннолетние в возрасте от 7 до 17 лет.

Уточняется, что сейчас двое детей находятся дома.

Согласно предварительной информации, несколько семей приехали на базу отдыха «Тонус», где сняли гостевой дом с сауной и бассейном. Несовершеннолетние решили искупаться в бассейне. В воде они пробыли больше часа. Спустя некоторое время детям и подросткам стало плохо, у них покраснели глаза, появилась рвота и начала кружиться голова.

Отмечается, что место происшествия осмотрели, изъяли пробы воздуха и воды, назначили исследование.

СК возбудил дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».