Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля. Об этом он написал на своей странице в Fecebook.

Женщина пожаловалась на боль в животе, после осмотра врачей ей поставили диагноз. Медики составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение. Уточняется, что у нее обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь.

Национальность женщины не уточняется, однако известно, что Украина эвакуировала из Китая граждан 29 стран.

20 февраля на Украину прибыли автобусы с эвакуированными из Китая. Местные жители устроили протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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