Московский таксист забрал у женщины паспорт и деньги, а потом сбил ее

В Москве таксист отнял у уроженки Белоруссии паспорт, перевел себе деньги через мобильное приложение, а потом сбил женщину, передает РЕН ТВ.

Пострадавшая обратилась в полицию, но не смогла вспомнить детали, потому что была пьяна в момент происходившего.

Медики наблюдают за ее состоянием. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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