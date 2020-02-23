В России под контролем в связи с коронавирусом находятся почти 11 тысяч человек

Почти 11 тысяч человек, прибывшие в Россию из КНР, остаются под контролем в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все центры гигиены и эпидемиологии в российских субъектах обеспечены необходимыми диагностическими тест-системами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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