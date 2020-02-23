В Москве за ночь выпало почти 4 сантиметра снега
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Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за ночь с 22 февраля на 23 февраля выпал снег, толщина покрова достигла 3-4 см, передает РИА «Новости».
По словам синоптика, в субботу 22 февраля в Москве впервые за всю историю метеонаблюдений растаял снег. Это произошло на полтора месяца раньше обычного срока.
Тишковец также добавил, что выпавший снег вскоре растает из-за дождей и теплой температуры.
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