В Штутгарте неизвестные выстрелили в окно кальянной

В германском Штутгарте неизвестные выстрелили в окно кальянной. Об этом сообщает DPA со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, владелец заведения заметил следы выстрелов вечером, когда там никого не было, поэтому время инцидента неизвестно.

Уточняется, что никто не пострадал.

В настоящее время ведется следствие.

19 февраля в германском городе Ханау правый экстремист расстрелял посетителей двух кальянных баров. В результате погибли девять человек. После этого стрелок убил свою мать и застрелился сам.

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