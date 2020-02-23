Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал «112 Украина».

Комаровский рассказал, что носить маски на улице не имеет смысла, потому что количества вируса в воздухе недостаточно, чтобы заразить человека.

«Вирусы, по крайней мере, гриппа, и коронавирус в том числе, не перемещаются с потоками воздуха», — сказал он.

Также врач отметил, что опасность вируса преувеличена, потому что заразиться можно только при близком контакте с больными. К тому же, дети, как правило, переносят легкую форму. Серьезный риск вирус несет только для пожилых людей с ослабленным иммунитетом.

20 февраля на Украину прибыли автобусы с эвакуированными из Китая. Местные жители устроили протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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