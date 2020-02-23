«Вирусологи в спортивных костюмах» из Новых Санжар обратились к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, названные президентом Украины Владимиром Зеленским «вирусологами в спортивных костюмах», записали главе государства видеобращение. Соответствующий ролик выложил телеканал Poltavske.TV.

В своем видеопослании они отвергли обвинение Зеленского, отметив, что являются жителями Полтавской области, а не теми приезжими людьми, которые учинили беспорядки из-за эвакуированных в Новые Санжары из Китая украинцев.

Ранее Зеленский, комментируя, происходящее в этом населенном пункте, заявил, что «известные миру вирусологи в спортивных костюмах» сознательно и специально устроили среди людей панику. Он пообещал, что заказчики и организаторы этих беспорядков будут наказаны.

До этого у санатория в Полтавской области, куда прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

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