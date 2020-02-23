Почти 2,5 тыс. человек стали жертвами коронавируса в Китае

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На материковой части Китая от коронавируса нового типа скончались уже 2442 человек. Об этом сообщает сайт госкомитета по здравоохранению.

По данным госкомитета, зарегистрированы 76 936 подтвержденных случаев заражения инфекцией.

Как уточняется, сейчас коронавирусом болеют 51 606 человек, 10 968 из которых пребывают в тяжелом состоянии.

Отмечается, что всего из больниц за время эпидемии было выписано 22 888 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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