Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз о сроках наступления весны в Москве. Об этом сообщает НСН.

По словам синоптика, погода в марте будет на два-четыре градуса выше положенной нормы.

«Норма для Москвы – минус пять-шесть градусов ночью, днем – плюс полтора градуса. В нынешнем марте к средним температурам надо прибавить два-четыре градуса», — сказал Тишковец.

Он добавил, что «астрономическое начало весны» в крайнем случае, можно ожидать к 23 марта.

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