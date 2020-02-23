В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 79 человек, передает РИА «Новости».

По его словам, двое из них скончались.

Боррелли отметил, что один пациент выздоровел, после чего был выписан из больницы.

Он также добавил, что случаи распространения инфекции зарегистрированы уже в пяти итальянских регионах. Среди них — Ломбардия, Венето, Эмилия-Романье, Лацио (вокруг Рима) и Пьемонт, рассказал Боррелли.

Ранее Италия заняла первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Италии скончался второй человек от коронавируса

— Италия заняла первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе