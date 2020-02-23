Голикова рассказала про самочувствие эвакуированных из Японии россиян с коронавирусом

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess россияне имеют хорошее самочувствие, передает ТАСС.

Она отметила, что у троих вернувшихся на родину граждан страны, у которых ранее был выявлен новый коронавирус, «заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений».

«Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», — добавила Голикова.

22 февраля авиация МЧС доставила на родину восемь россиян, которые были пассажирами корабля Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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