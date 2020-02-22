Индия опровергла данные о нахождении более 3 тысяч тонн золота

Индийская Геологическая служба опровергла данные о том, что в стране были найдены запасы золота, в пять раз превышающие золотой запас страны. Об этом говорится в Twitter службы.

Ранее India Times написала, что геологи нашли 3,5 тыс. тонн золотой руды на востоке штата Уттар-Прадеш.

Как утверждает индийская сторона, вес найденного золота оценивается не в 3,3 тыс. тонн, а в 160 кг.

«Геологическая служба не находила такого огромного количества золота», — утверждает в сообщении.

По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 тонн золота.

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