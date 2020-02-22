В СНБО заявили об активности профессиональных подстрекателей в Новых Санжарах

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что во время беспорядков, вызванных приездом эвакуированных из Уханя украинцев, в Новых Санжарах действовали профессиональные подстрекатели. Об этом заявил секретарь совета Алексей Данилов, сообщает «Укринформ».

Он утверждает, что на митингах были замечены люди, которые никак не связаны с украинским поселком. Он предполагает, что это были профессиональные провокаторы, которые разжигают конфликты, а затем исчезают.

Данилов уточнил, что СБУ и МВД страны предполагают, что подстрекателями были так называемые «вирусологи в спортивной одежде».

Ранее у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава украинского региона уволился из-за паники вокруг эвакуации граждан из Уханя

— Зеленский созвонился с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой

— Зеленский пристыдил блокирующих приезд граждан из Уханя