У отпущенной с Diamond Princess японки выявили коронавирус

Медики диагностировали коронавирус у пенсионерки из Японии, которая 19 февраля покинула карантинный круизный лайнер Diamond Princess. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, женщина стала жаловаться на плохое самочувствие, когда уже была на берегу. У нее наблюдался сильный жар. После комплексного осмотра специалисты выявили у нее коронавирус.

Кроме того, вирус был найден у 25 иностранцев, эвакуированных с лайнера. Среди них 18 граждан США, шесть жителей Австралии и один гражданин Израиля.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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