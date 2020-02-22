Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с коронавирусом

Председатель Китая Си Цзиньпин отправил письмо с благодарностью предпринимателю Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин отметил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс присоединился к усилиям по борьбе с вирусом на раннем этапе и играет активную роль.

Ранее благотворительный фонд главы компании Microsoft заявил, что выделит до $100 млн на борьбу с новым типом коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фонд Билла Гейтса пожертвует до $100 млн на борьбу с коронавирусом

— Китайские власти сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

— Си Цзиньпин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом