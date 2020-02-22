Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с коронавирусом
Председатель Китая Си Цзиньпин отправил письмо с благодарностью предпринимателю Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Си Цзиньпин отметил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс присоединился к усилиям по борьбе с вирусом на раннем этапе и играет активную роль.
Ранее благотворительный фонд главы компании Microsoft заявил, что выделит до $100 млн на борьбу с новым типом коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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