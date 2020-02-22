Задержанную в Испании россиянку могут перевезти в Мадрид

Гражданку РФ Олесю Красилову, которую ранее задержали в Испании по запросу США, могут направить в Мадрид. Об этом сообщает RT со ссылкой на источника в МВД испанского королевства.

Отмечется, что в Мадриде пройдет следствие по ее делу.

Судьбу россиянки решит судья, который будет вести ее дело в испанской столице.

Ранее сообщалось, что россиянка Олеся Красилова была задержана в Испании по запросу Соединенных Штатов. Она обвиняется в передаче биометрических данных третьим лицам.

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