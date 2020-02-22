Ветеран ВОВ стал почетным гостем на гала-вечере в США

Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Фаин, служивший в советских Военно-воздушных силах стал почетным гостем на гала-вечере в музее авиации в США. Об этом он сообщил ТАСС.

Фаин был приглашен в качестве почетного гостя на вечер, приуроченный к 75-летию окончания Второй мировой войны. В мероприятии также участвуют американские ветераны.

По словам Фаина, советские ветераны Великой Отечественной войны пользуются к Соединенных Штатах большим уважением.

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