Ветеран ВОВ стал почетным гостем на гала-вечере в США
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Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Фаин, служивший в советских Военно-воздушных силах стал почетным гостем на гала-вечере в музее авиации в США. Об этом он сообщил ТАСС.
Фаин был приглашен в качестве почетного гостя на вечер, приуроченный к 75-летию окончания Второй мировой войны. В мероприятии также участвуют американские ветераны.
По словам Фаина, советские ветераны Великой Отечественной войны пользуются к Соединенных Штатах большим уважением.
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